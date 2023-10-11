Tavşanlı Kayaboğazı Barajında Sahipsiz Uzatma Ağına El Konuldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kayaboğazı Barajında yapılan denetimde sahipsiz 8 bohça uzatma ağına el konuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kayaboğazı Barajında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan denetimde sahipsiz 8 bohça uzatma ağına el konuldu.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," İl Müdürlüğümüz Su Ürünleri Birimi ve Tavşanlı İlçe Müdürlüğümüz ile yapılan ortak denetimde, Tavşanlı Kayaboğazı Barajında sahipsiz 8 bohça uzatma ağına el konulmuştur. Denetimlerimiz devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA