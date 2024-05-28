Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İşletmelerde Gıda Kontrolleri Yaptı

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki işletmelerde gıda kontrolleri yapıldığı ve numune alımı yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçedeki işletmelerde gıda kontrolleri yapıldı. Ayrıca numuneler alınarak ilgili laboratuvara gönderildi. - KÜTAHYA