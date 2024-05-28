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Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İşletmelerde Gıda Kontrolleri Yaptı

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Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki işletmelerde gıda kontrolleri yaparak numune aldı ve laboratuvara gönderdi.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki işletmelerde gıda kontrolleri yapıldığı ve numune alımı yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendisleri tarafından, tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçedeki işletmelerde gıda kontrolleri yapıldı. Ayrıca numuneler alınarak ilgili laboratuvara gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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