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Tavşanlı'da Sanayi Paneli Düzenlendi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen 'Sanayi Paneli'nde sanayide verimlilik konuları ele alındı. Panelde enerji verimliliği, afet durumlarında sürdürülebilirlik ve yangınlar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "Sanayi Paneli" adlı düzenlenen program ile sanayide verimliği arttırabilecek konular görüşüldü.

Tavşanlı Kaymakamlığı başkanlığında düzenlenen panel, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu (Tavşanlı MYO), Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Kütahya TBMYO), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kütahya Temsilciliği ortak organizasyonları ile Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan D. Yıldızay'ın moderatörlüğünde enerji verimliliği, AFAD Bilecik İl Müdürü Ahmet Ali Artun tarafından Afet durumlarında sürdürülebilirlik ve Kütahya TBMYO Mülkiyet, Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Bülent Buldu tarafından da yangınlar ve alınabilecek tedbirler konusunda dinleyiciler bilgilendirildi.

Tavşanlı OSB'de bulunan fabrikalardan çalışanların, Kütahya TBMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdem, Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Harun Alparslan ve öğretmenlerden de katılımın sağlandığı panelde, Prof. Dr. İsmet Çelik, kaliteden ödün vermeden maliyet düşürme amacıyla yapılabilecek pratik faaliyetler ve DPÜ'de başlatılan uygulamalı eğitim modeli konularında bilgilendirme yaptı.

Aynı zamanda Makine Mühendisleri Odası Kütahya Temsilcisi olan Dr. Ör. Üyesi Hasan D. Yıldızay ise sanayide enerji verimliliğinin farkındalığının sağlanması, teşvikler ve Makine Mühendisleri Odasının sanayideki eğitim, muayyene ve ölçüm faaliyetleri konularında dinleyicileri bilgilendirdi.

Panelin devamında "Afetlerde Sürdürülebilirlik" konusunda sunum yapan AFAD Bilecik İl Müdürü Ahmet Ali Artun, OSB Müdürlüklerinin ve OSB bünyesindeki işletmelerin yerel ve global etkiyle kesintiye uğrayan üretimin normalleştirilmesine yönelik Sivil Savunma, Acil Durum Planlama çalışmaları hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Kütahya TBMYO Öğr. Gör. Bülent Buldu ise yangınların başlangıç ve gelişimini teknik olarak açıkladıktan sonra firmalarda teknik ve idari yönden alınabilecek tedbirleri anlattı. Buldu, ayrıca üniversite ile endüstriyel tesisler arasında yangın güvenliğinin geliştirilmesi için yapılabilecek eğitim ve işbirliğine değindi.

Soru cevap şeklinde geçen panelin sonunda Kütahya TBMYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdem OSB'deki firmaların ihtiyaçları olmaları halinde her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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