Tavşanlı'da Patates Üretimi Alanlarında Hastalık ve Zararlı Surveyleri Yapıldı
Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, patates üretimi yapılan alanlarda hastalık ve zararlı surveyleri gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, bitki pasaport sistemine kaydı yapılacak olan alanlarda incelemelerde bulundu.
Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce patates üretimi yapılan alanlarda hastalık ve zararlı surveylerinin yapıldığı bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, bitki pasaport sistemine kaydı yapılacak olan patates üretimi yapılan alanlarda hastalık ve zararlı surveyleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA