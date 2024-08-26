Tavşanlı'da Patates Üretimi Alanlarında Hastalık ve Zararlı Surveyleri Yapıldı

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce patates üretimi yapılan alanlarda hastalık ve zararlı surveylerinin yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, bitki pasaport sistemine kaydı yapılacak olan patates üretimi yapılan alanlarda hastalık ve zararlı surveyleri gerçekleştirildi. - KÜTAHYA