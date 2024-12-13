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Tavşanlı'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Hayata Geçti

Tavşanlı'da Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Hayata Geçti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İŞKUR ve TOBB arasında imzalanan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı ile işverenler için eğitimler düzenlenecek, işsiz vatandaşlara ise meslek edindirme fırsatları sunulacak.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü hayata geçirildi.

NİYEP ile işverenlere ihtiyaç duyduğu alanlarda teorik ve pratik eğitimlerle personel yetiştirme imkanı sunuluyor. Aynı zamanda meslek sahibi olmayan işsiz vatandaşlara meslek edinme,meslek edinirken kazanç elde etme, onaylı meslek sertifikasına sahip olma ve istihdam olanağı fırsatı verildiği toplantıda ifade edildi. Bu kapsamda Tavşanlı İlçe Çalışma Kurulu ilk toplantısı, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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