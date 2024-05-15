Tavşanlı'da Fide Satışı Yapanlar Denetlendi

Tavşanlı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce fide satışı yapan kişiler denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçede kurulan semt pazarlarında fide satışı yapan kişiler denetlenerek satış için gerekli belgelerin kontrolleri yapıldı, belgeleri olmayanlara gerekli uyarılarda bulunuldu. - KÜTAHYA