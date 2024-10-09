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Tavşanlı'da Balık Pazarında Sezon Hareketliliği

Tavşanlı'da Balık Pazarında Sezon Hareketliliği
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında sezon açılışıyla birlikte balık satışlarında hareketlilik yaşanıyor. Denizlerden getirilen çeşitli balıklar, günlük olarak satışa sunulmakta; satıcılar, sağlıklı beslenme için bol miktarda balık tüketimine davet ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında sezon açılmasının ardından balık satışlarında hareketlilik yaşanıyor.

Tavşanlı balık pazarına farklı denizlerden çeşit çeşit balık günlük olarak getirilerek satışa sunuluyor. Balık pazarı satıcılarından Hasan Şen, sezonu açılmasının ardından günlük olarak bol balık çeşidiyle hizmet verdiklerini belirtti. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nden gelen balık çeşitlerinin palamut, çinakop, sardalye, alabalık, istavrit ve hamsi olduğunu belirten pazardaki balık satıcıları, herkesi omega-3 deposu balık almaya davet etti.

Hasan Şen, "Tavşanlı balık halinde coşkulu bir sezon açtık. Eylül ayının ilk haftasından itibaren Kütahya ve ilçelerinde ülke genelinde olduğu gibi balık satışları başladı. Direk denizden çıkan balığı günlük olarak aracısız Tavşanlı halkımız ile buluşturuyoruz" dedi. Balık satıcılarından Niyazi Turgut ise "Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde havalar tam olarak soğumasa da balık çeşitleri çoğaldı. Bilindiği gibi çocuklarımızın ve kendi sağlığımız için balık tüketmemiz gerekiyor. Balıkta bulunan Omega - 3 yağ asitleri vücudu soğuklara karşı koruyor. Bu sene eskisine nazaran çok balık yok ancak sağlığımız için de bol balık tüketmek gerekiyor. Fiyatlar ise balığın denizden çıkma durumuna göre bazen günlük olarak bile değişebiliyor" dedi.

Pazarda balık fiyatlarının ise; alabalık, Karadeniz hamsi 150 TL, sardalye 100 TL, Çipura ve Levrek 300 TL palamut 150 TL ve istavrit 100 TL olduğu söylendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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