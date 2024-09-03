Tavşanlı Balık Pazarında Sezon Başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında balık sezonu mangal yakılarak başladı.

Tavşanlı balık pazarına sezonun açılması ile çeşit çeşit balık her zamanki gibi günlük olarak gelmeye başladı.

Balık Pazarı satıcılarından Niyazi Turgut, sezonu açtıklarını ve günlük olarak bol çeşit ile hizmet verdiklerini belirtti. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nden gelen balık çeşitlerinin uskumru, levrek, çipura, somon, çinakop, hamsi ve sardalye olduğunu belirten pazardaki balık satıcıları hamsinin az olduğunu, bu nedenle fiyatların bu çeşitte yüksek olduğunu belirtti.

Balık satıcısı Niyazi Turgut, "Sezon başı itibari ile Sardalye 100 TL, İstavrit 100 TL, hamsi yerinde 300 TL, mezgit kilosu 200 TL, Palamut ise çifte 250 TL'den satışa sunuldu. Fakat sonraki günlerde fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi.

Balıkçı Nuray Abla olarak bilinen Nuray Üstünel de balık sezonunu açtıklarını ve herkesi besin değeri yüksek özellikle çocuklar için faydalı balık yemeye davet etti. - KÜTAHYA