Tavşanlı Balık Pazarında Sezon Açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında sezon açılmasının ardından balık satışlarında hareketlilik başladı. Pazarda birçok çeşit balık günlük olarak satışa sunuluyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında sezon açılmasının ardından balık satışlarında hareketlilik başladı.

Tavşanlı balık pazarına farklı denizlerden birçok çeşit balık günlük olarak getirilerek satışa sunuluyor.

Balık Pazarı satıcılarından Niyazi Turgut, sezonu açmaları ile birlikte günlük olarak bol çeşit ile hizmet verdiklerini belirtti.Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nden gelen balık çeşitlerinin palamut, çinakop, sardalye, alabalık, istavrit ve hamsi olduğunu belirten pazardaki balık satıcıları, herkesi omega deposu balık almaya davet etti.

Pazarda balık fiyatlarının ise; alabalık, hamsi, sardalye, palamut 100 TL ve istavrit 70 TL olduğu söylendi. - KÜTAHYA