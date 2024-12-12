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Tavşanlı Balık Pazarı, Taze Deniz Mahsulleriyle Balık Severleri Bekliyor

Tavşanlı Balık Pazarı, Taze Deniz Mahsulleriyle Balık Severleri Bekliyor
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarı, her sabah taze balıklarla deniz mahsulleri tutkunlarına hizmet veriyor. Balıkçılar, lezzetli ve sağlıklı balık tüketmek isteyenleri pazara davet ediyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Balık Pazarı, deniz mahsulleri tutkunlarını her sabah gelen taze balıklarla mutlu ediyor.

Çeşitli balık türlerinin yanı sıra mevsiminde olan deniz ürünleri de pazarda yer alıyor. Tavşanlı Balık Pazarı'nda başlayan hareketlilik, balık severlerin yüzünü güldürüyor. Balıkçılar, "Hem lezzetli hem de sağlıklı olan balığa ulaşmak isteyenler, Tavşanlı Balık Pazarı'a gelebilir" dedi.

Balık pazarı esnafı İsmail Şen, her gün taze deniz balıkları pazara getirdiğini anlattı. Şen, balıkların oldukça hesaplı olduğunu belirterek, vatandaşları balık tüketmeye davet etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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