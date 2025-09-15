TAV Technologies, 20. yılında küresel havacılık teknolojileri pazarında önemli bir konumda

TAV Technologies Genel Müdürü M. Kerem Öztürk, şirketin 20. yılında havacılık teknolojileri alanında küresel ölçekte önemli bir konuma ulaştığını belirterek, "Şu an pazardaki ilk 10 küresel marka arasında yer alıyoruz ve önümüzdeki dönemde pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları iştiraki olarak 2005'te kurulan TAV Technologies, bugün 5 kıtada, 20'den fazla ülkede ve 50'den fazla havalimanında sunduğu bilişim çözümleriyle her yıl 400 milyondan fazla yolcunun seyahat deneyimine katkı sağlıyor.

TAV Technologies, kendi geliştirdiği Havalimanı Operasyonel Veri Tabanı (AODB), Kaynak Yönetim Sistemi (RMS), Uçuş Bilgi Aktarım Sistemi (FIDS), Slot Koordinasyonu ve Yönetim Sistemi (SCMS), Birlikte Karar Alma Sistemi (ACDM), Ticari Yönetim Sistemi (CMS), Yer Hizmetleri Çözümü (GHS) ve Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) ile işletmelere verimlilik, hız ve güvenlik sağlıyor.

Ayrıca Ortak Kullanıma Açık Yolcu İşleme Sistemi (CUPPS), Bagaj Eşleme Sistemi (BRS), Seyahat Dokümanı Onaylama Sistemi (TDAS) ile mobil uygulamalar, ön sipariş platformu ve infokiosk çözümleri, yolcu deneyimini kolaylaştıran dijital hizmetler arasında yer alıyor. İstanbul'daki inovasyon merkezi ve kesintisiz teknik destek yapısıyla şirket, uluslararası ölçekte güvenilir bir teknoloji ortağı olarak faaliyet gösteriyor.

TAV Technologies, aynı zamanda araştırma-geliştirme merkezi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Innovation & Excellence Awards 2025'te "Yılın Havacılık Teknoloji Şirketi" seçilirken, Outlook Business Awards kapsamında "En İyi Havalimanı Yönetim Çözümleri Teknoloji Ortağı", "Özel Havalimanı Teknoloji Çözümlerinde Mükemmellik" ve "7/24 Destek ile Yenilikçi Havalimanı Sistemleri Sağlayıcısı" ödüllerine layık görüldü.

Genel Müdürü M. Kerem Öztürk, DataExpert ve BMI Business School Istanbul işbirliğiyle yürütülen araştırmada "En Etkin 50 Teknoloji Lideri" arasında da yer aldı.

"Dünyanın dört bir yanında havalimanı operasyonunu dijitalleştirerek dönüştürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, 20 yıl önce yola çıktıklarında hedeflerinin havalimanlarının geleceğini teknolojiyle şekillendirmek olduğunu belirtti.

Öztürk, her gün yüz binlerce yolcunun seyahat deneyimine dokunduklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın dört bir yanında havalimanı operasyonunu dijitalleştirerek dönüştürüyoruz. Havacılık teknolojileri pazarının önümüzdeki beş yılda hızla büyümeye devam ederek 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Şu an pazardaki ilk 10 küresel marka arasında yer alıyoruz ve önümüzdeki dönemde pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Başarımızın arkasında yetkin mühendislerimiz, güçlü iş ortaklarımız ve bize güvenen müşterilerimiz var."