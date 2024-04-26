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TAV Havalimanları Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2024 listesinde yer aldı

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TAV Havalimanları ve iştiraki TAV Technologies, Great Place To Work tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2024' listesinde yer aldı. Şirketin başarısının arkasında, 39 binden fazla çalışanının büyük rol oynadığını aktaran TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, çalışan memnuniyetine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

TAV Havalimanları ve iştiraki TAV Technologies, Great Place To Work tarafından düzenlenen " Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2024" listesinde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanlara yönelik anket ve değerlendirmelere göre belirlenen ödüller, The Grand Tarabya'da gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, tüm dünyada her gün on binlerce yolcuya en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Bugün 8 ülkede işlettiğimiz 15 havalimanının yanı sıra servis şirketlerimizle birlikte 33 ülkede 110 havalimanında ayak izimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Şirketin başarısının arkasında, 39 binden fazla çalışanının büyük rol oynadığını aktaran Öker, "Çalışanlarımızın değerlendirmesiyle belirlenen bu ödülü bir kez daha almaktan dolayı oldukça mutluyuz. Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine odaklanarak, kurumsal değerlerimizin rehberliğinde çalışan memnuniyetine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

TAV Technologies İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özkan Sav da şirketin katılımcı yönetim anlayışına ve çalışanların fikirlerini özgürce ifade edebildikleri bir çalışma ortamı sunduklarına dikkati çekti.

Sav, "Çalışma arkadaşlarımızın gelişimine büyük bir önem atfediyoruz ve olumlu bir çalışan deneyimini oluşturmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyeti ve ilerlemesi odaklı yaklaşımlarımızı sürdürerek, farklı uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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