TAV Havalimanları Tiflis'te işletme süresini 2032'ye uzattı

TAV Havalimanları, Tiflis Havalimanı'nın işletme süresini 31 Aralık 2031'e kadar uzatmak için hükümetle anlaşmaya vardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma için düzenlenen törene, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, sivil havacılık yöneticileri ve davetliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Kaptan, küresel bir marka olma yolculuklarının ilk adımı olan Gürcistan'daki operasyonlarının tarihlerinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Kaptan, Türkiye dışındaki ilk yatırımlarını Gürcistan'da gerçekleştirdiklerini ve bugün 8 ülkede 15 havalimanından oluşan bir portföye ulaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak Tiflis Havalimanı'nı bölgesel bir merkez haline getirmeyi başardık. 2005'te başladığımızda yıllık 540 bin olan yolcu sayısı 5,4 milyona ulaştı. Bu uzun dönemli işbirliğiyle Türkiye ve Gürcistan arasındaki ekonomik ve tarihsel bağların güçlenmesine katkıda bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Gürcistan hükümetiyle imzaladığımız bu anlaşma TAV Havalimanları'na duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın her yerinde yolcularımız için en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz."

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze de ülkenin stratejik önemi en yüksek altyapı tesislerinden biri olan havalimanının ekonomik kalkınma ve turizm sektörüne katkısı açısından özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kobakhidze, yatırımın, Gürcistan'ın 2025'te rekor sayıda ziyaretçi ağırladığı düşünüldüğünde daha da önem kazandığına dikkati çekerek, "Gürcistan ekonomisinin hızla büyümesi, ülkenin bölgesel ve küresel havacılık sektöründeki yerini de güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Yatırımın 2028'de tamamlanması planlanıyor

Anlaşma kapsamında TAV Havalimanları yaklaşık 150 milyon dolar yatırım yaparak havalimanının kapasitesini 10 milyon yolcunun üzerine çıkaracak. Ayrıca anlaşmayla 37 bin 500 metrekare olan terminal alanına 19 bin 500 metrekare eklenecek. Terminale beş yolcu köprüsü eklenerek kapasite iki katına çıkarılacak.

Ayrıca terminalde ek iki bagaj taşıma bandı ve apronda ek yedi uçak park alanı olacak. Bunun yanı sıra terminale 24 pasaport gişesi, 10 check-in kontuarı eklenecek, otopark kapasitesi de 500 araç artırılacak. Yatırımın 2028'de tamamlanması planlanıyor.