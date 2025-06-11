TAV Havalimanları'ndan Erişilebilirlik Atılımı

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TAV Havalimanları, TAV Technologies ve yerli girişim B'inclusive işbirliği ile görme engelli bireyler için özel erişim özellikleri ekleyerek kurumsal web sitelerini erişilebilir hale getirdi.

TAV Havalimanları, iştiraki TAV Technologies ve yerli girişim B'inclusive işbirliğiyle kurumsal internet sitelerine özel gereksinimli bireyler için erişilebilirlik özellikleri ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, herkes için en iyi seyahat deneyimini sunma hedefiyle hayata geçirdiği çalışmalara dijital kapsayıcılık odağında bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda, TAV Havalimanları ve TAV Technologies'in kurumsal web siteleriyle birlikte, Ankara Esenboğa, Gazipaşa-Alanya, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Enfidha-Hammamet, Monastir Habib Bourguiba, Batum ve Tiflis havalimanlarının web sitelerinde erişilebilirlik özellikleri devreye alındı.

Yeni uygulama sayesinde, görme engeli bulunan, az gören, renk körlüğü veya disleksiye sahip kullanıcılar, kendilerine özel erişim menüsü aracılığıyla içeriklere daha kolay ve bağımsız bir şekilde ulaşabilecek.

Yeni erişilebilirlik özellikleri arasında ekran okuyucu uyumlu yapı, yüksek kontrast, renk körlüğü seçenekleri, disleksi dostu yazı tipleri, yazı boyutunu kişiselleştirme, klavyeyle tam navigasyon, dikkat dağıtan görsel efektleri durdurma ve sadeleştirilmiş dil modu gibi işlevler yer alıyor.

Web sitelerine entegre edilen sabit erişilebilirlik menüsü sayesinde, kullanıcılar ihtiyaçlarına göre görüntüleme tercihlerini kolaylıkla ayarlayabiliyor.

TAV Havalimanları aynı zamanda 2023'ten bu yana, görme engelli yolculara yönelik olarak WeWALK tarafından geliştirilen DANIŞ Görüntülü Destek Servisi ile işbirliği içinde çalışıyor. Bu kapsamda, Türkiye'de işletilen Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas-Bodrum ve Gazipaşa-Alanya havalimanlarında, görme engelli yolcular mobil uygulama aracılığıyla profesyonel asistanlardan betimleme ve yönlendirme desteği alabiliyor.

"İşbirliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verile TAV Havalimanları CIO'su ve TAV Technologies Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Öztürk, TAV Havalimanları olarak işlettikleri tüm havalimanlarında yolculara en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Öztürk, her yolcunun eşit hizmete erişimini temel öncelikleri olarak gördüklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumsal değerlerimiz arasında yer alan sorumluluk ve karşılıklı saygı doğrultusunda, çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve hakkaniyet ilkelerini kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak benimsiyoruz. Bu ilkeleri yalnızca havalimanlarımızda değil, paydaşlarımızla iletişime geçtiğimiz her alanda işimizin merkezine koyuyoruz. Tüm yolcularımız için erişilebilir, duyarlı ve kapsayıcı çözümler sunmak amacıyla işbirliklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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