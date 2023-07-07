TAV Havalimanları Great Place to Work tarafından sertifikalandırıldı

TAV Havalimanları, dünyanın önde gelen insan kaynakları araştırma enstitülerinden birisi olan ve kurum kültürü üzerine yürüttüğü çalışmalarla bilinen Great Place to Work tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bir kez daha sertifika almaya hak kazandığını duyurdu. Sertifikalandırma sürecindeki değerlendirmeler çalışanlara yönelik detaylı anketlerle belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi