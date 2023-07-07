TAV Havalimanları Great Place to Work sertifikasına sahip oldu

TAV Havalimanları, Great Place to Work Türkiye enstitüsü tarafından gerçekleştirilen program kapsamında bir kez daha 'Great Place to Work' sertifikasına sahip oldu. Şirket, çalışanların kurum kültürü hakkında deneyimlerinin değerlendirildiği anketlerle sertifikalandırma sürecine katıldı.

TAV Havalimanları, Great Place to Work Türki­ye enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve çalışanların kurum kültürü hakkında deneyimlerinin değerlendirildiği program kapsamında bir kez daha "Great Place to Work" sertifikasına sahip oldu.

Şirket açıklamasına göre, sertifikalandırma sürecindeki değerlendirmeler çalışanlara yönelik detaylı anketlerle belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, TAV Havalimanları olarak her gün dünya genelinde on binlerce yolcuya en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalıştıklarını belirtti.

8 ülkede işlettikleri 15 havalimanının yanı sıra iştirak şirketlerinin hizmet ve ürünleriyle 29 ülkede 100'den fazla havalimanında varlıklarını sürdürdüklerini aktaran Öker, şunları kaydetti:

"Havalimanı deneyiminin her aşamasında hizmet sunan 35 binden fazla çalışanımız bulunuyor. Operasyon ağımızın başarısının ardındaki en önemli etkenin, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve insani sermayemiz olduğunu biliyoruz.

Çalışan memnuniyetini doğrudan ve bağımsız bir şekilde ölçen bu analiz süreci sonucunda 'harika bir iş yeri' olarak değerlendirilmekten dolayı gurur duyuyoruz. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini yakından takip ederek, kurumsal değerlerimize uyumlu kurum kültürümüzü güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."