TAV Havalimanları, Great Place to Work Sertifikası Aldı

TAV Havalimanları, kurum kültürü üzerine çalışmalar yürüten insan kaynakları araştırma ve değerlendirme enstitüsü Great Place to Work tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bir kez daha sertifika almaya hak kazandı.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, Great Place to Work Türkiye enstitüsü tarafından yürütülen ve çalışan deneyimlerini temel alan değerlendirme süreci sonunda "harika bir iş yeri" kriterlerini sağlayarak, GPTW sertifikasını almaya yeniden hak kazandı. Sertifikalandırma sürecinde çalışanlara uygulanan kapsamlı ve anonim anketlerle şirketin güven, takım ruhu ve çalışan bağlılığı gibi temel unsurları ölçümlendi.

TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, "TAV Havalimanları olarak 25 yıldır yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Bugün 8 ülkede işlettiğimiz 15 havalimanının yanı sıra, iştirak şirketlerimizle birlikte 30'dan fazla ülkede 100'ü aşkın havalimanında varlık gösteriyoruz. Bu operasyon ağının başarısının temelinde 42 bini aşkın çalışma arkadaşımızın bilgi ve birikimi yer alıyor. Çalışanlarımızın doğrudan geri bildirimlerine dayanan bu sertifika, bizim için değerli bir gurur kaynağı. Gücümüzü insan kaynağımızdan alıyor, çalışan deneyimini kurumsal önceliklerimizin merkezine koyarak ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

TAV Havalimanları'nın yanı sıra, grup bünyesindeki ATÜ Duty Free, BTA, Havaş, TAV İşletme Hizmetleri ve TAV Technologies de Great Place to Work sertifikasına layık görüldü. - İSTANBUL