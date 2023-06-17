Tatvan TSO Ahlat Temsilciliği Hizmete Açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Ahlat Temsilciliği hizmete açıldı. Açılış törenine, Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Tatvan TSO Başkanı Bilal Adabağ, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Ahlat Temsilciliği hizmete açıldı.

Açılış törenine, Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Tatvan TSO Başkanı Bilal Adabağ, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl ve Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban'ın hayırlı olsun dileklerinin ardından konuşan Tatvan TSO Başkanı Bilal Adabağ, Ahlat ilçesinde, Avrupa standartlarında temsilcilik açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Açılan temsilcilikte şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin yanı sıra Tatvan TSO'da yapılan tüm iş ve işlemlerin burada yapılabileceğini kaydeden Adabağ, temsilcilik ofisinin ilk etapta haftanın beş günü açık olacağını belirtti. Adilcevaz'daki üyelerin de buradan hizmet alabileceğini kaydeden Adabağ, Ahlat temsilciliğinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından program açılış kurdelesinin kesilmesi ve ofisin gezilmesi ile sona erdi. - BİTLİS