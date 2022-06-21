Tatvan Doğu Anadolu Fuarı başlıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu yıl 54'üncüsü gerçekleştirilecek "Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali" 1 Temmuz tarihinde başlıyor.

Tatvan Belediyesi tarafından 54'üncüsü yapılacak fuarın açılışına sayılı günler kala, Tatvan'da fuar heyecanı başladı. Pandemi dolayısıyla iki yıl ara verilen fuarın hazırlıkları tamamlandı. Fuar açılışı, Tatvan'da bulunan bir alışveriş merkezinin önünde 1 Temmuz 2022 Cuma günü 16.00'da kortej yürüyüşü ile başlayacak ve Tatvan Sahili İşletme Parkı'ndaki etkinlik alanında gerçekleştirilecek.

Yoğun ilgi ve katılım beklenen fuar etkinliğinde İmera, Koma Se Bıra, Öykü Gürman gibi sanatçılar sahne alacak. Aynı zamanda halk konserleri, yüzme ve yağlı direk yarışları, bisiklet yarışları, futbol turnuvası, masa tenisi ile kort tenisi turnuvası, maraton koşusu, kitap sergisi, çocuklara yönelik etkinlikler ve çeşitli spor gösterileri gibi birbirinden farklı birçok etkinlik ile fuar şenlikleri başlıyor. Ayrıca, 12 ulusal ve 2 uluslararası ekibin katılımı ile gerçekleştirilecek geleneksel halk oyunları yarışması ve Nemrut şenlikleri düzenleneceği belirtildi.

"Tatvan'da yaz boyunca etkinlikler sürecek"

Fuar etkinlikleri çerçevesinde Kurban Bayramı tatilinin ikinci günü Tatvan Bayram Şenliği'nde 10 Temmuz Pazar günü Aydilge sahne alacak. Ardından, 30 Temmuz Cumartesi günü Gençlik Festivali'nde Irmak Arıcı Tatvan'da sevenleriyle buluşacak. Son olarak, Nemrut Şenlikleri çerçevesinde ise 13 Ağustos tarihinde Tatvan Nemrut Krater Gölü kenarında Samida'nın sahne alacağı belirtildi.

Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, fuarın 54'üncü yılına özel geniş çaplı bir organizasyon düzenlediklerini belirtti. Fuar için şölen havasında, bol bol etkinlik içeren bir program hazırladıklarını kaydeden Başkan Geylani, "Tatvan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz ve pandemi nedeniyle iki yıl ara vermek zorunda kaldığımız fuarımızı bu yıl Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali adı altında 54'üsünü düzenleyeceğiz. Bu sebeple geniş çaplı bir program hazırladık. Programımız içerisinde çok sayıda ünlü sanatçının yer alacağı konserler, yarışmalar, gösteriler, turnuvalar, sergiler, şenlikler ve çeşitli spor gösterileri ile birbirinden farklı etkinlikler yer alacak. Şölen havasında gerçekleştirmeyi planladığımız fuar organizasyonumuz için şimdiden davetlerimizi yapıyoruz. Hazırlıklarımızda sona geldik sayılır, son hazırlıklarımızın da tamamlanmasıyla birlikte Tatvan olarak heyecanla açılışı yapacağımız gün olan 1 Temmuz gününü bekleyeceğiz. Ben bu vesile ile şimdiden tüm halkımızı 1 Temmuz Pazar günü Yaşam AVM önünde başlayacağımız kortej yürüyüşüne ve ardından Sahil Etkinlik Alanı'ndaki fuar açılışı etkinliklerimizde bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi