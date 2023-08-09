Güneş Enerjisi Santrali projesi ile kendi elektriğini üreten Bitlis'in Tatvan Belediyesi, bu sayede enerji tasarrufu sağlıyor. Tatvan'a bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 1 megavatlık üretimine 3,5 megavat üretim daha ekleyen belediye, bu sayede yıllık yaklaşık 35-40 milyon tasarruf sağlıyor. Kurmuş olduğu santraller sayesinde öz tüketimlerini buradan sağlayan belediye, ilerleyen zamanlarda kuracakları çatı GES'lerle de ek gelir sağlayabilecek.

Tatvan Belediyesi, GES ile yıllık 35-40 milyon tasarruf sağlıyor

BİTLİS - Güneş Enerjisi Santrali projesi ile kendi elektriğini üreten Bitlis'in Tatvan Belediyesi, bu sayede enerji tasarrufu sağlıyor.

Tatvan'a bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 1 megavatlık üretimine 3,5 megavat üretim daha ekleyen belediye, bu sayede yıllık yaklaşık 35-40 milyon tasarruf sağlıyor. Kurmuş olduğu santraller sayesinde öz tüketimlerini buradan sağlayan belediye, ilerleyen zamanlarda kuracakları çatı GES'lerle de ek gelir sağlayabilecek.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 70 dönüm üzerine yeni kurulan GES'de incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Geylani, "Tatvan Belediyemize yeni bir Güneş Enerji Santrali tesisi kurduk. Kapasitesi ise yaklaşık olarak 3,5 megavat civarında. Daha önce 1 megavat olan güneş santralimiz bununla birlikte 4,5 megavat oldu. Tatvan Belediyesinin sularını motorpomplarla şehre veriyoruz. Yüksek oranda elektrik sarfiyatından dolayı yüksek bir fatura oluşuyordu. Bu da bütçemize büyük oranda bir yük getiriyordu. Bu yaptığımız güneş santrali ile beraber bu yükü üstümüzden kaldırmış olacağız. Kurduğumuz bu tesislerle beraber bundan sonra enerji maliyetini düşürerek bütçemize büyük bir kaynak sağlamış olacağız. Aynı zamanda bununla ilgili yeni projelerimiz devam etmektedir. Bu yeni yapacağımız projelerle Tatvan Belediyemize ait binaların üzerine çatı GES'lerle ek gelir elde etmiş olacağız. Bundan sonraki üretimlerle beraber bu konuda yaşanan olumsuzluklar ortadan kalkmış olacak. Yeni tesisimizin Tatvan'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu tesisimiz yaklaşık 70 dönüm araziye kuruldu" diye konuştu.