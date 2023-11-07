TATSO'nun ilk bilimsel kitabı yayınlandı

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO), akademisyenler Dr. Yılmaz Ulvi Uzun ve Dr. Hakan Kaya editörlüğünde hazırlanan ilk bilimsel kitabı olan "Ekonomi Siyasi ve Kültürel İşbirlikleri Temelinde Türk Devletleri Teşkilatı ve 2040 Vizyonu" konu başlıklı bilimsel kitabının yayın değerlendirmesi SSCI'lı Bilig Dergisinde yayınlandı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve TATSO Başkanı Bilal Adabağ'ın ön söz yazılarının yer aldığı, Ahlat ilçesine de özel olarak yer verilen TATSO'nun ilk bilimsel kitabıyla ilgili yayın değerlendirmesi Türk Konseyi Proje Direktörü Farrukh Jumayev tarafından yapıldı. Ahmet Yesevi Üniversitesinin SSCI'lı bilimsel yayınlar dergisi olan Bilig Dergisinde yayınlanan değerlendirmede hazırlanan kitaptan övgüyle bahsedildi. Değerlendirmesinde kitabın içerik olarak çok değerli bilgiler içerdiğine dikkat çeken Türk Konseyi Proje Direktörü Farrukh Jumayev, kitabın Türk Devletleri Teşkilatına ve literatüre bilimsel manada değerli katkılar sunacağına inandığını ifade etti. Siyasi, ekonomik ve kültürel olmak üzere 3 bölümden oluşan kitabın içeriğinde yer alan makalelerle ilgili de tek tek değerlendirmelerde bulunan Farrukh Jumayev, "Kitap, iyi araştırılmış ve titizlikle belgelendirilmiş olup, konuyu daha derinlemesine incelemek isteyenler için değerli bir kaynak görevi gören kapsamlı bir kaynakçaya sahiptir. Sonuç olarak, 'Türk Devletleri Teşkilatı: Siyaset, Ekonomi, Kültürel İşbirlikleri ve 2040 Vizyonu', Türk dili konuşulan dünyada önemli bir rol oynayan bir örgütün ve onun siyasi, ekonomik ve siyasi açıdan üye devletlerinin yetkin ve anlayışlı bir incelemesidir. Akademisyenlerin, politika yapıcıların ve bu çeşitli ve büyüleyici bölgedeki siyasi, ekonomik ve kültürel dinamikleri kapsamlı bir şekilde anlamak isteyen herkesin mutlaka okuması gereken bir eser. Yazarların dikkat çekici uzmanlığı bu iyi hazırlanmış kitapta ön plana çıkıyor ve bu da onu konuyla ilgili literatüre paha biçilemez bir katkı sunmaktadır" dedi.

Kitap editörlerinden Dr. Yılmaz Ulvi Uzun ise Türk Devletleri Teşkilatına üye devletlerdeki saygın akademisyenlerinin bir araya gelerek hazırlamış oldukları bu kitabın literatürde tek olduğuna dikkat çekerek, yapılan bu nitelikli çalışma ile teşkilata akademik anlamda katkı sunmayı ve teşkilata üye devletlerde bulunan üniversiteler arasındaki iş birliklerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

İlk bilimsel yayınları olan kitabın bu denli büyük beğeni almasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini dile getiren TATSO Başkanı Bilal Adabağ da, editörler Dr. Yılmaz Ulvi Uzun ve Dr. Hakan Kaya başta olmak üzere çalışmada yer alan tüm akademisyenlere tebrik ve teşekkürlerini iletti. TATSO olarak yine Dr. Yılmaz Ulvi Uzun ve Dr. Hakan Kaya editörlüğünde daha kapsamlı yeni bir bilimsel kitap çalışmasının hazırlığı içinde olduklarının müjdesini paylaşan Adabağ, Türk Devletleri Teşkilatı'na akademik açıdan katkı sunma çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. - BİTLİS