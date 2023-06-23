Tatlıcılar Siparişlere Yetişmek İçin Vardiya Sayısını Artırdı

Tatlıcılar siparişlere yetişmek için vardiya sayısını artırdı

DİYARBAKIR Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'daki tatlıcılarda yoğunluk başladı. Tatlı üretiminin yapıldığı imalathanelerde siparişlerin yetişmesi için vardiyalar 3'e çıkarıldı.

Bayramların vazgeçilmezi olan tatlı geleneği, günümüzde hala sürdürülüyor. Özellikle Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da tatlı üretimi yapılan imalathanelerde yoğun mesai harcanıyor. Tatlı çeşitleri tezgahlarda yerini alırken, şehir içi ve şehir dışına da tatlı siparişini yetiştirmeye çalışan imalatçılar, bayram nedeniyle 3 vardiya şeklinde çalışıyor. Diyarbakır'da 38 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri, bayram yoğunluğunu 600 personel ile aşmaya çalışıyor.

Hacıbaba Pastaneleri Otogar Şube Sorumlusu Semih Öztürk, sipariş yoğunluğu olduğu için gece gündüz imalathanede çalışıldığını söyledi.

Yaklaşan bayram telaşı nedeniyle 3 vardiya şeklinde 600 personel ile çalıştıklarını ifade eden Öztürk, "Her bayramda olduğu gibi yine Kurban Bayramı'nda da satışlarda birinci sırayı hedefliyoruz. Bayram için hummalı bir çalışmamız var. 600 seçkin ve donanımlı personelimizle hijyen kurallarına dikkat ederek 3 vardiya şeklinde çalışılarak Kurban Bayramı'nı en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Kurban Bayramı'na günler kala yoğunluğumuz başladı. Bayram tatlılarının siparişlerini şu anda almaktayız" dedi.

"İzmir ve Bursa'dan talep var"

Bayramlarda en fazla rağbet gören ürünlerin tescilli burma kadayıfı ve soğuk baklavanın olduğunu belirten Öztürk, "Bayramlarda en fazla rağbet gören tatlı çeşitlerimizin başında tescilli kadayıfımız yer alıyor. Daha sonra kendi üretimimiz ve patenti bizde olan soğuk baklavaya rağbet oluyor. Eşsiz lezzetiyle soğuk baklavamız şu anda ilk sıraları paylaşıyor. Öte yandan il dışından da siparişler alıyoruz. Örneğin bugün İzmir ve Bursa'dan paket paket kadayıf ve soğuk baklava talepleri var. Özellikle Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'nde şu an kadayıf ve soğuk baklavamıza yoğun bir rağbet var" diye konuştu.