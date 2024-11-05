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Tatlıcı Köse, Kaliteli Antep Fıstığı Garantisi Verdi

Tatlıcı Köse, Kaliteli Antep Fıstığı Garantisi Verdi
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Adanalı Tatlıcı Köse, Antep fıstığı üretiminde raporsuz fıstık kullanmadıklarını vurguladı. Sosyal medyada çıkan aflatoksin iddialarını ise gerçek dışı buldu ve kaliteye verdikleri önemi dile getirdi.

Adanalı Tatlıcı Köse, en kaliteli Antep fıstığıyla tatlı üretirken raporsuz hiçbir fıstığı kullanmadıklarını açıkladı.

Bir süredir piyasada Antep fıstığı bolluğu ve ucuzluğu yaşanıyor. Sosyal medyada "Avrupa Birliği, küflenmiş tarım ürünlerinde bulunan ve kanserojen etkisi olan aflatoksin içeren ürünleri sınırdan geri çeviriyor. Bu ürünler de piyasaya sürülüyor" iddiaları ortaya atıldı.

Tatlıcı Köse İcra Kurulu Başkanı Muhammet Karahan ise iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Karahan, "Kendisini bilen hiçbir firma raporsuz Antep fıstığı kullanmaz. Bizlerin kendi üreticileri var ve raporsuz hiçbir ürünü kullanmıyoruz. Fıstığımızı özel seçiyoruz. En kaliteli fıstıkları kullanıyoruz. En lezzetli ürünlerimizi yaparken kaliteden asla ödün vermiyoruz. "Alfatoksin, hava şartlarından ya da kullanılan gübrelerden kaynaklanabiliyor. İç piyasaya sürülme gibi bir durum kesinlikte söz konusu olamaz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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