Tatlı Sektöründe Fıstık Denetimi İstendi

Tatlı sektörünü doğrudan etkileyen fıstık günümüzde yatırım aracı haline gelirken, sektör temsilcileri denetimin sıkılaştırılması gerektiğini açıkladı.

Diyarbakır'da 38 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye'ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, tatlı sektöründe fıstık denetiminin sıkılaştırarak yapılması çağrısında bulundu. Sektörde sıkı denetimler gerçekleştirilmediği takdirde metropol şehirlerde tatlı fiyatlarının önümüzdeki aylarda artacağına dikkat çeken Elaldı, "Tatlı dediğimiz zaman Diyarbakır'ın tescilli ürünü kadayıflarımız akıllara geliyor. Hacıbaba Pastaneleri'nin tescilli ürünü soğuk baklavalarımız var. Fiyat istikrarıyla beraber ben her zaman dediğim gibi Türkiye'nin en ucuz, en kaliteli ürünleri Diyarbakır'da diye düşünüyorum. Son dönemlerde fıstığın önüne geçilemeyen bir yükseliş var. Artık biz de başımızın çaresine bakacağız. Elimizi taşın altına koydukça kendimizin farkına varacağız. Biz de kendimize göre olmazsa personel çıkarmayı bile düşünebiliriz" dedi.

"Denetimler ardı arkasına gelmeli"

Denetimlerin arttırılmasını isteyen Elaldı, "Denetim şu an çok yavaş. Biz diyoruz ki denetimler ardı arkasına gelmeli ve kontrollü sıkı bir şekilde olması gerek. Bugün asgari ücreti bile az buluyoruz. Ama asgari ücreti ödeme gücüyle alakalı bazı problemlerimiz var. Yine de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün fıstık, şeker, aldığımız ürünler ucuz olsa biz de fazla ürün satacağız" diye konuştu.

"Fırsatçıları boykot edeceğiz"

Fıstık fırsatçılarının önüne geçilmesi için 'boykot' çağrısında bulunan Elaldı, şunları kaydetti:

"Her zaman dediğimiz gibi her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Biz de elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz. Bizim sektörde fıstıkla ilgili iş yapan kişilere söylüyorum, para bağlamasınlar. Ticaret amaçlı fıstığı toptan almasınlar, azar azar alsınlar, biz de fırsatçıları öyle cezalandıralım. Fırsatçıları boykot edeceğiz. Fırsatçılardan ürün almamaya çalışacağız ve bu yıl fıstık gibi ürünlere paramızı bağlamamak için uğraşacağız." - DİYARBAKIR