Tatile gelenlerin yeni adresi villalar oldu

Rixos Premium Bodrum, Ege kıyısında asırlık zeytin ağaçlarıyla çevrili doğası ve villalara özel Cleopatra Plajı, iskeleleri ile eşsiz bir tatil imkanı sunuyor.

Restoranları ve eğlenceli etkinlikleriyle konuklarına tatili doyasıya yaşatan Rixos Premium Bodrum'un özel havuzlu ve bahçeli yeni villaları misafirlerine lüks, konfor ve mahremiyeti, kişisel hizmet ile bir arada sunuyor. Zengin villa konseptinde butler servis, özel şef ve eşsiz kum sahile sahip otelin doğal adası ve Cleopatra plajında günlük pavilyon hizmeti ile unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatırken ilk andan itibaren Türk misafirperverliğinin hissedildiği bu tesiste Türk gelenekleri ve özgün Türk dokunuşları özellikle otantik lezzetler ve geleneksel hamam sefalarında gözler önüne seriliyor.

"Mükemmel bir tercih ve özel bir tatil deneyimi için ideal olan konfor ve lüks bir arada"

Nefes kesici manzaraları, geniş teras ve özel yüzme havuzu ile ayrı bir yaşam alanı sunan villalar birbirinden farklı hizmet ve konsept seçeneği sunuyor. Rixos Premium Bodrum gastronomi yolculuğunda en kaliteli malzemelerle özenle hazırlanan lezzetler ve dünya çapında menüler sunan restoranlara sahip. Taze deniz ürünleri, modern Türk lezzetleri, yerel Ege yemekleri, İtalyan ve Yunan mutfağının vazgeçilmezleri, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar eşsiz bir gastronomi serüvenine dönüşüyor.

Doğu kültürünün eşsiz lezzetlerini Umi Teppanyaki, Ege mutfağına özgü deniz ürünlerini Kalamata ve L'olivo ise ev yapımı makarna çeşitleri ve imza İtalyan lezzetleriyle misafirlerini unutulmaz bir gastronomi yolculuğuna çıkarırken her akşam Neria Bar'da ise eğlence dolu canlı müzik eşliğinde sommelier ve mixolojistler en iyi sunumlarını hazırlıyor.

Konfor ve lüksü bir arada sunan Rixos Premium Bodrum'da tatilini dolu dolu yaşamak isteyenler için isteyenlere ise su sporlarından kara sporlarına kadar birçok seçeneği bir arada sunuyor. Parasailing, banana, dalış dersleri ve diğer su sporlarıyla tatilinize adrenalin katan etkinlikleri; tenis, futbol, plaj voleyboluyla spor etkinlikleri, Pilates ve yogayla gibi rahatlatıcı etkinlik imkanlarıyla da misafirlerine hizmet veriyor.

Bir çok deneyimi bir arada sunan Rixos Premium Bodrum'da motivasyon dolu bir spor kültürüyle Exclusive Sports Club, çocuklara özel eğitici ve öğretici etkinlikleriyle Rixy Kids Club ve imza spa ritüelleriyle Anjana Spa bedeninizi, zihninizi tazelemek ve yenilemek için sizleri bekliyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi