Tatil Otellerinde Talep Yüzde 38 Arttı

Sorgulamax.com, haziranda kullanıcılarının otel rezervasyonu tercihlerini ve fiyat verilerini analiz ederek hazırladığı seyahat raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde tatil otellerine olan talep, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artış gösterdi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde konaklama talepleri yüksek seviyelere ulaştı.

Rapora göre, haziranda en çok aranan tatil bölgeleri sırasıyla Antalya, Bodrum, Fethiye, Kuşadası ve Çeşme oldu.

Antalya'da 5 yıldızlı oteller için 3 gece 2 kişi konaklama fiyatı ortalama 11 bin 250 lira, Bodrum'da butik otellerin 2 gece konaklama fiyatı 4 bin 980 lira seviyesinde seyretti. Fethiye'de her şey dahil konseptli otellerde ise 4 gece konaklama ortalama kişi başı 6 bin 200 lira seviyesinde gerçekleşti.

İki kişilik konaklamalarda ise Antalya bölgesinde 5 yıldızlı resort otellerin ortalama gecelik fiyatı 3 bin 750 lira olurken, söz konusu rakam ortalama olarak, Fethiye'de 3 bin 100, Marmaris'te 2 bin 890, Bodrum'da 2 bin 490, Kuşadası'nda 2 bin 200, Ayvalık'ta 1920, Çeşme'de 1580 lira ?oldu.

Sorgulamax.com üzerinden yapılan otel rezervasyonlarında kullanıcıların yüzde 54'ü "her şey dahil" otelleri tercih ederken, yüzde 12'si tatil köyü ya da resort otel seçeneğine yöneldi.

En çok rezervasyon yapılan dönem 23-28 Haziran oldu

Kullanıcıların yüzde 26'sı "butik ve aile oteli" kategorisinde arama yaparken, yüzde 8'i ise "kahvaltı dahil" konaklama seçti.

En çok aranan konaklama dönemi 15–20 Temmuz olurken, bayram sonrası döneme denk gelen 23-28 Haziran ise en çok rezervasyon yapılan dönem olarak öne çıktı.

Yurt dışı bazlı verilerde ise Almanya, İngiltere ve Hollanda'dan gelen kullanıcıların Antalya ve Fethiye'ye ilgi gösterdiği gözlemlendi.

Yabancı turistlerin yüzde 78'i 5 yıldızlı otelleri tercih ederken, en çok rezervasyon yapılan yabancı kullanıcı şehirleri sırasıyla Berlin, Amsterdam, Londra oldu.