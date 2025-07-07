Tataristan ve Türkiye Arasında Tarımda İş Birliği İmkanları Görüşüldü

Tataristan Başbakan Yardımcısı ve Tarım-Gıda Bakanı Marat Ahmetov, Antalya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Antalya'daki ileri tarım teknolojilerine hayran kaldığını ifade eden Ahmetov, iki ülke arasında tarım ve ticaret alanında iş birliğinin artırılabileceğini söyledi.

Tataristan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Tarım-Gıda Bakanı Marat Ahmetov, Antalya Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ev sahipliği yaptı. Programa ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri de katıldı.

Ziyarette Tataristan'ın üretim kapasitesi, tarım sektörü ve ekonomik yapısıyla ilgili bir sunum yapan Ahmetov, ülkesinin 56 ülkeye tarım ürünü ihraç ettiğini ve 470 milyon dolarlık tarım ihracatı gerçekleştirdiğini aktardı. Ahmetov, Türkiye ile özellikle tarım alanında iş birliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

ATB Başkanı Ali Çandır ise Antalya'nın tarım potansiyeline dair bilgi verdi. Antalya'nın Türkiye'de örtü altı üretiminin yüzde 41'ini karşıladığını vurgulayan Çandır, "Bitkisel üretimde Türkiye birincisiyiz. Antalya, 12 ay boyunca üretim yapılabilen bir şehir" dedi. Antalya'nın 2,2 milyar dolarlık ihracatının 1,2 milyar dolarının tarım sektöründen sağlandığını ifade eden Çandır, Tataristan ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve ortak tarım politikalarıyla gıda güvenliğinin sağlanabileceğini dile getirdi.

Ziyarette ayrıca ATB'nin 105 yıllık geçmişi ve yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verildi.

Cantek group farminova tesisi ziyaret edildi

Ziyaret kapsamında, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cantek Group Farminova Bitki Fabrikası'na da inceleme gezisi düzenlendi. Başkan Ali Çandır ve Marat Ahmetov'un katılımıyla gerçekleşen ziyarette, LED aydınlatmalı bitki yetiştiriciliği, dikey tarım sistemleri ve kapalı alanda üretim teknikleri hakkında bilgi alındı. Farminova Seedling Factory Satış ve Operasyon Direktörü Erdem Aksan, heyete iklim kontrol sistemleri ve enerji verimliliği uygulamaları hakkında sunum yaptı.

Yörükoğlu süt tesisleri gezildi

Heyet, ATB üyesi Yörükoğlu Süt Fabrikası'nı da ziyaret etti. Ziyaret, Yörükoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cihan Bulut ve Erdinç Yörükoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Üretim hatlarını inceleyen heyet, modern teknolojilerin kullanıldığı süreçler hakkında bilgi aldı. Başkan Ali Çandır, gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Grow Fide'de doku kültürü incelendi

Programın son bölümünde Grow Fide firması ziyaret edildi. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ünal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, doku kültürü laboratuvarları ve fide üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu. Modern sera teknolojilerinin tanıtıldığı ziyarette, Ali Çandır ve Marat Ahmetov üretim altyapısını yerinde gördü.

Ziyaretlerin ardından konuşan Tataristan Başbakan Yardımcısı ve Tarım-Gıda Bakanı Marat Ahmetov, Antalya'da ileri teknoloji ile üretim yapan firmaların altyapısından oldukça etkilendiğini belirtti. Ahmetov, gösterdiği ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'a teşekkür etti. - ANTALYA