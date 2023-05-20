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Tataristan'da muhafazakar giyime yönelik defile düzenlendi

Tataristan'da muhafazakar giyime yönelik defile düzenlendi

Ekonomi Haberleri

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da muhafazakar giyime yönelik kıyafetlerin tanıtıldığı "Modest Fashion Day" defilesi düzenlendi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da muhafazakar giyime yönelik kıyafetlerin tanıtıldığı "Modest Fashion Day" defilesi düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Alemi: Kazan Forum 2023" kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kazan'da düzenlenen forumun kültürel programının bir parçası olarak "Modest Fashion Day" defilesi organize edildi.

Defileyle muhafazakar giyim tasarımcılarının desteklenmesi ve sektörün geliştirilmesi hedefleniyor. Defilede, Rusya, Endonezya, Kazakistan ve Senegal'den 9 tasarımcının koleksiyonlarına yer verildi.

Geleneksel ve modern tasarımların bir arada olduğu defile, Ulusal Moda Odası işbirliği ve Digital Talents Dubai Milano'nun desteğiyle düzenlendi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Rusya Federasyonu Kazan Rusya Ekonomi Haberler

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