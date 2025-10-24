Taşucu Gümrük Müdürlüğü, Kırpılmış Atık Lastik İthalat Kontrollerinde Yetkilendirildi

Taşucu Gümrük Müdürlüğü, kırpılmış atık lastiklerin ithalat kontrollerine ilişkin yetkilendirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi tebliğleri kapsamındaki kırpılmış atık lastiklerin Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerinin yapılacağı sınır gümrük kapıları arasına Taşucu Gümrük Müdürlüğü de eklendi. Bu gümrük müdürlüğünde kırpılmış atık lastiklere ilişkin işlemler yapılacak.