Taşova OSB'de 10 yıl içerisinde 5 bin istihdam hedefi

Amasya'nın 5. Organize Sanayi Bölgesi olacak Taşova OSB ile ilgili bilgi veren Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Bölgenin alt yapı çalışmalarının bitmesi ve fabrikaların üretime geçmesiyle birlikte ikinci 5 yıl içerisinde 4 bin kişi ilave istihdamla 10 yıl içerisinde toplam 5 bin kişi istihdam etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Taşova OSB, Türkiye'nin 351'inci, Amasya'nın ise 5. OSB'si olarak 1 yıl içerisinde kamulaştırma ve imar planı çalışmaları tamamlanarak, yatırım programına alınacak bir seviyeye geldi.

40 yatırımcının Taşova OSB'den yer talebinde bulunduğunu dile getiren Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Taşova OSB'nin alt yapı proje çalışmaları devam etmektedir. Temel hedefimiz, 2022 yılı içerisinde bölgemizin altyapı çalışmalarına başlamak ve yatırımcılarımıza parsel tahsislerini yaparak Ülkemiz üretimine katkıda bulunmaktır. Bölgemizde yatırım öngören 40 adet yatırımcı talepte bulunmuş olup, bu yatırımcılarımız toplam yaklaşık 4 bin kişi istihdam edeceklerdir. Amasya Taşova OSB'de ilk etapta üretim yapacak 10 fabrika ile 5 yıl içerisinde bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bölgenin alt yapı çalışmalarının bitmesi ve fabrikaların üretime geçmesiyle birlikte ikinci 5 yıl içerisinde 4 bin kişi ilave istihdamla 10 yıl içerisinde toplam 5 bin kişi istihdam etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Taşova OSB, yatırımcıların taleplerine karşılık verecek

Amasya'da bulunan OSB'lerin yüzde 98 doluluk oranına ulaştığını ve Taşova OSB'nin yatırımcıların taleplerini karşılayacağını belirten Masatlı, "Yeni kurulan Taşova OSB ve mevcut 4 OSB'nin genişleme alanlarının faaliyete geçmesiyle birlikte Amasya'nın sanayi kapasitesi yüzde 103 oranında büyüyecek, yatırımcılara yeni yatırım ortamı oluşturulacak. 79,02 hektar alan büyüklüğündeki Taşova OSB ile Amasya'nın Taşova Bölgesinde sanayi sektöründeki büyük bir boşluk giderilecektir. Amasya Taşova OSB'de 3 bin ile 20 bin metrekare arasında büyüklükte 60 adet sanayi parseli oluşturarak yatırımcılarımızın taleplerine cevap verecek sanayi alanları oluşturacağız. Gıda, orman ürünleri, mobilya, teknoloji, tekstil sektörü ve diğer alanlardaki üretim tesislerini bölgemize getirmek için görüşmeler yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi