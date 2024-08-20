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Taşova Kaymakamı Hünerli Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifini Ziyaret Etti

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Taşova Kaymakamı İmran Demirel, Hünerli Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Kadın girişimcilerin ekonomiye katkısını vurgulayan Kaymakam Demirel, üreten kadınlara destek olacaklarını belirtti.

Taşova Kaymakamı İmran Demirel, ilçede faaliyet gösteren Hünerli Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifini ziyaret ederek faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Kooperatifin kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini ekonomiye kazandırma ve bu sayede yerel kalkınmaya destek olma hedefiyle yürüttüğü çalışmaların önemine değinen Kaymakam Demirel, "Kadın girişimcilerin üretim süreçlerine katılımının ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarının, toplumun genel refah seviyesini yükseltiyor. Üreten kadınlarımıza her zaman destek olacağız" dedi.

Demirel, "Amasya'mızın ve Taşova'mızın ekonomisine katkıda bulunan girişimci kadınları tebrik ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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