Taşova'da Fındık Üreticileri Teşvik Talep Ediyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde fındık üreticileri teşvik talep ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 26 yıldan bu yana faaliyet gösteren Taşova Orman Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (TOKSOY) Derneğinde son zamanlarda üretimi hayli artış gösteren fındık üretimiyle ilgili toplantı düzenlendi. TOKSOY Derneği Başkanı Kazım Özdemir, "İlçemiz orman köylerinde fındık üretimi hayli arttı ve üretilen fındıklar teşvik almadığı için Toprak Mahsulleri Ofisine satışını yapamıyoruz. Bu nedenle üreticiler kilogram fiyatı 53 lira olan fındığı kayıtlı üretici olmadığı için piyasada bulunan toptancılara satıyorlar. Onlar da 40-45 TL arasında bir fiyata alıyorlar. Bu durumda üreticilerimiz emeğinin karşılığını alamıyor" dedi.

Toplantıya Dernek Başkanı Kazım Özdemir, orman köyleri muhtarları, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Okur, İl Genel Meclis Üyeleri Deniz Sümer ve Duran Yeter katıldı. - AMASYA