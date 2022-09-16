'Taşkın Yönetimi Çalıştayı' başladı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından düzenlenen "Taşkın Yönetimi Çalıştayı" kapsamında uzmanlar, taşkın mevzuatı, yönetimi ile şehirleşme ve arazi kullanımı gibi başlıklarda fikir alışverişinde bulunacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından düzenlenen "Taşkın Yönetimi Çalıştayı" kapsamında uzmanlar, taşkın mevzuatı, yönetimi ile şehirleşme ve arazi kullanımı gibi başlıklarda fikir alışverişinde bulunacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen "Taşkın Yönetimi Çalıştayı" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katıldığı açılış programıyla başladı.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, açılışta, Türkiye gibi hızlı gelişen ülkelerde, nüfus artışının beraberinde getirdiği şehirleşme sürecinde akarsu havzalarının çeşitli kesimlerindeki insan faaliyetlerinin farklılığı ve yoğunluğunun büyük ölçüde arttığını, ayrıca küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucunda yağış rejiminde yaşanan düzensizliklerin havzalardaki mevcut hidrolojik dengenin bozulmasına neden olduğunu söyledi.

Büyük boyutlu can ve mal kayıplarına yol açan taşkınların giderek daha sık yaşandığını vurgulayan Akca, "İşte bu sebeplerden düzenlenen bu çalıştayı son derece önemsiyorum. Çalıştayda taşkın mevzuatı ve politikası, taşkın yönetimi, şehirleşme ve arazi kullanımı, taşkın afet yönetimi ve iklim değişikliğinin taşkınlar üzerine etkisi konuları ele alınacak." ifadelerini kullandı.

"Ortak çalışma anlayışımız oluştu"

AFAD Başkanı Yunus Sezer de afet sonrasında sahadaki çalışmaları ilgili kurumlarla yürüttüklerini dile getirdi.

Pakistan ve Japonya'da yaşanan taşkın afetlerine de değinen Sezer, şunları kaydetti:

"İleriki dönemde ülkemiz yoğun yağışlar sebebiyle taşkın riski barındırıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı'nı beraber uyguluyoruz. Afet olduğunda kurumlarımız ortak şekilde afete müdahale ediyor. 81 ilimizde başlatılan çalışmalarla risk azaltma planlarımızı yaptık. Bütün illerimizde hangi adımları atacağımızı ve hangi risklerle karşılaşacağımızı belirledik. Kurumlarımız ve sistemlerimiz artık birbirini görmeye başladı. Ortak çalışma anlayışımız oluştu."

Çalıştay 18 Eylül'de sona erecek.