Yarın temeli atılacak Taşkapı-Ağlasun yolu ile yıllık 10,1 milyon TL tasarruf sağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından temeli yarın atılacak olan Taşkapı-Ağlasun yolu ile yılda 10,1 milyon TL tasarruf sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ağlasun'un ulaşım standardının yükseltilmesi çalışmaları çerçevesinde Taşkapı-Ağlasun yolunun yapım çalışmalarına başlandığı kaydedildi. Yarın düzenlenecek temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı kaydedilen açıklamada, "19 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardındaki projede ayrıca 2 adet hemzemin kavşak, 40 adet menfez, 6 adet istinat duvarı, 3 adet derivasyon kanalı imalatı yer alıyor" denildi.

Yıllık 10.1 milyon TL tasarruf sağlanacak

Proje ile Ağlasun ilçesinin Taşkapı, Cine ve Yeşilbaşköy beldeleri başta olmak üzere bölgedeki yerleşimlere daha güvenli ulaşım imkanı tesis edileceği vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Mevcut haliyle sathi kaplamalı hizmet veren yolun üstyapısı bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak yenilenecek. Yolun yatay ve düşey standardı yükseltilerek görüş mesafesi artırılacak. Trafiğin güvenli seyri sağlanacak. Ayrıca Cine köyü ve Taşkapı köyü içerisinden geçen mevcut güzergah yeni yol projesi ile yerleşim hattının dışına alınarak yol kullanıcılarına konforlu ve kısa sürede erişim imkanı sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla zamandan 8,2 milyon TL, akaryakıttan 1,9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 10,1 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 388 ton azaltılacak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi