Taşıt kredilerinde limitler ne zaman artırılacak?

Binek araç satın almak isteyen vatandaşlar, taşıt kredisine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. En son taşıt kredisi artırımı 2022 yılının şubat ayında gerçekleştirilmişti. Bu kredi düzenlemesi ile kredi limiti %100 oranında artırılmış oldu. BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 120 bin TL olan taşıt kredi limitini yeni düzenleme ile 400 bin TL'ye çıkardı.

Döviz piyasasında meydana gelen dalgalanma sonucunda diğer sektörlerde olduğu gibi otomobil alım – satış sektörü de olumsuz etkilendi. Fiyat satışları sonrasında satışlar durma noktasına geldi. Özellikle taşıt kredi limitlerinin artışı ile birlikte fatura değeri 400 bin lira ve altında olan araçların alımı için kullanılan taşıt kredilerinde vade oranını da 48 ay olarak belirledi. Öncelerinde ise bu vade oranı nihai fatura fiyatı 120 bin TL ve altında olan araçlar için geçerliydi.

ARAÇ KREDİLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Taşıt kredisi sıfır kilometre araçlar ya da ikinci el otomobil satın almak isteyenlere alım kolaylığı sağlayan bir kredi türüdür. Önceleri 120 bin TL olan kredi limiti BDDK'nın şubat 2022 tarihinde gerçekleştirildiği yeni düzenlemesi ile 400 bin TL'ye çıkarıldı. Sıfır araçların yanı sıra ikinci el araç satın alma sürecinde de kolaylık sağlamaktadır. Fakat ikinci el araç alırken oto ekspertiz desteği alarak Otorapor almanız önemli. Bu süreçte uzman desteği sağlayan oto ekspertiz, satın almak istediğiniz ikinci el aracın mevcut durumu hakkında sizi detaylı olarak bilgilendirir. Peki yakın zamanda taşıt kredisi limitleri artırılacak mı? Bu konuşa ilişkin Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

TAŞIT KREDİLERİNDE VADE DÜŞTÜ MÜ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ), 21 Şubat 2022 tarihinde taşıt kredilerine ilişkin bir düzenlemegerçekleştirerek mevcut taşıtkredisi limitlerini ve taşıt kredisi vade sayısını önemli bir ölçüde artırdı. BDDK'nın yaptığı açıklamaya göre, fatura değeri 400 bin Türk Lirası olan ya da bu rakamın altında olan taşıt almak için kullandırılan olan kredilerin vade oranı 48 aya çıkarıldı.

Araç sahibi olmak isteyen pek çok kişi artan fiyatlar sebebi ile taşıt kredisi başvurusu yapmak istiyor. Ayrıca sıfır kilometre araçların fiyatlarının oldukça yüksek olması da pek çok alıcıyı ikinci el araç satın almaya yönlendiriyor. Peki ikinci el araç için taşıt kredisi çekilir mi?

Taşıt kredisi nihai fatura fiyatı 400 bin Türk Lirası'nın altında olan ikinci el ya da sıfır kilometre araçlar için çekilebilmektedir. Taşıt kredi limitinde yaşanan artış ile beraber kredi vade oranları da 24 aydan 48 aya çıkarılmıştır. İkinci el bir araç satın almak ve bu aracı alabilmek için taşıt kredisi çekmek istiyorsanız oto ekspertiz desteği almaya ihmal etmemelisiniz. İkinci el aracın satış sürecinde bahsedilen özelliklere sahip olup olmadığını analiz eder. Satışı yapılacak olan aracın dış görünümünde var ise mevcut kusurları ve deformasyonları inceler. Aracın belirtilenin dışında herhangi bir arıza ya da sorunu olup olmadığını analiz eder. Otorapor ile satın almayı düşündüğünüz aracın asıl durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

KİMLER TAŞIT KREDİSİ ÇEKEMEZ?