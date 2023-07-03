Taşınmaz satış işlemleri noterlerde yapılabilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki noterlikte uygulamayı başlatarak ilk işlemi yapacak. Sözleşmeler noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak ve sisteme kaydedilecek, sözleşmelerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne elektronik ortamda gönderilmesiyle taşınmaz, tapu kütüğüne tescil edilecek.

6 Nisan 1920

1- Taşınmaz satış işlemleri yarından itibaren noterlerde yapılabilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki noterlikte uygulamayı başlatarak ilk işlemi yapacak

Sözleşmeler noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak ve sisteme kaydedilecek, sözleşmelerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne elektronik ortamda gönderilmesiyle taşınmaz, tapu kütüğüne tescil edilecek

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- Sağlık turizminde 2023 hedefi 1,8 milyon turist

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"2023 yılında yaklaşık yüzde 30 artışla 1,8 milyonun üzerinde sağlık turisti almayı bekliyoruz. Keza sağlık turizmi gelirinde de artış yaşanmasını öngörüyoruz"

"Ülkemizi sağlık amacıyla ziyaret eden misafirlerin önemli bir kısmının saç ekimi için geldiğini ifade edebiliriz. Bu yıl saç ekimi için gelenlerin 2022'ye göre yüzde 20 civarında artmasını bekliyoruz"

"Sağlık turizmi alanında sadece Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş ve hangi branşta yetkilendirilmişse o branşta hizmet veren kliniklerin faaliyet göstermesi gerekiyor. Merdiven altı kliniklere karşı sıkı bir denetim önemli"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

3- Deniz Kaşifi, Akdeniz'in derin sularında iklim değişikliğinin etkisini inceledi

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu:

"İklim değişikliğinin ciddi etkilerinin yansımasını anlamamız için daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var fakat ilk başta gördüğümüz Akdeniz'in derin suları şu anda yapısını koruyor"

"Beklediğimiz yapıyı şu an görmüş durumdayız ama yüzeydeki iklim etkilerinin derinlere yansımasını takip etmemiz gerekiyor çünkü derinlerde olacak değişimler bütün ekosistemi altüst edecek"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İngiliz aktör Hagon, Çağrı filminde oynamaktan gurur duyduğunu söyledi:

"Çağrı'nın, Hz. Muhammed'in hayatını anlatmak gibi onurlu bir amacı var. Onun insani yönlerini de anlatan bir film"

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'nı rekorlarla kapattı

Polonya'da düzenlenen organizasyonda 9'u altın olmak üzere 38 madalya elde eden Türkiye, oyunlar tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı

Madalya sıralamasında oyunları 9. sırada bitirerek en iyi derecesini alan Türkiye, Polonya'dan 7 milli sporcusuyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti

Kadınlarda milli sporcular, 9 altın madalyanın 7'sini alırken, toplamda ise 38 madalyanın 21'ini elde ederek oyunlara damga vurdu

Milli sporcular, organizasyonun her gününde Türkiye'ye madalya sevinci yaşattı

(Erkan Tiryaki/Krakow) (Grafikli)

6- Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nın rövanşını Avrupa Oyunları'nda aldı

Milli boksör Busenaz Sürmeneli:

"Olimpiyat şampiyonu oldum, dünya şampiyonu oldum ama Avrupa şampiyonu olamadım. Bu yüzden Avrupa Oyunları benim için bir rövanştı. Sonunda altın madalyayı aldım"

"Rakibimin finalden sonra beni kucaklayıp kaldırması, ne kadar saygı duyulan bir boksör olduğumu gösteriyor"

(Erkan Tiryaki/Krakow) (Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.