Tarsuslu Üretici İncir Dikerek Gelir Elde Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi'nin 3 yıl önce başlattığı yöreye özgü bir çeşit olan Tarsus Karası İncir Fidanı Desteği'nden faydalanan Tarsuslu üretici Hayati Kurt, bahçesine diktiği incirleri toplayarak gelir elde etmeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hem kent merkezinde hem de kırsalda sürdürdüğü tarımsal desteklere her gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, artan ekonomik maliyetlerle üreticilerin baş edebilmesi için desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 2020 yılında Tarımsal Hizmetler Dairesi'nin Tarsus Karası İncir Fidanı Desteği Projesi'nden hibe ile aldığı fidanları bahçesine diken Tarsuslu üretici Hayati Kurt, 3 yılın sonunda verdiği emeklerin karşılığını almaya başladı. Önceden bahçesine buğday, ayçiçeği gibi sezonluk ürünler ekerek geçimini sağlayan üretici Kurt, Büyükşehir'in sağladığı fidan desteğinden faydalanarak meyve toplamanın ve kazanç elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'de yetişen tarım ürünleri içerisinde incir yetiştiriciliğinin pazar ağında önemli bir ekonomik değeri olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Aysun Seçkin, "Biz bu projeyi ilk kez 2020 yılında hayata geçirdik. İncir, çok yıllık bir meyve. Dikimini yaptığınız ilk sene hemen ürün hasadını yapamıyorsunuz. Fidanlar, yıllar geçtikçe tam verime ulaşacak ve üreticilerimize ekonomik anlamda ciddi bir gelir sağlayacaktır" dedi.

Dünya'da incirin anavatanı ve gen merkezinin Türkiye olduğunu vurgulayan Seçkin aynı zamanda Tarsus'un elverişli doğasının incir yetiştiriciliğine uygun olduğunu kaydetti. İncir yetiştiriciliği projesinin bu kapsamda oluşturulduğunu anlatan Seçkin, şunları aktardı:

"Değerlendirilmeyen o kadar alanımız var ki.. Bizler bunları değerlendirip, hem çiftçilerin hem de ülkenin ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştık. İncir fidan desteğimizle bu ürünü Tarsus'ta daha da yaygınlaştırmaya çalıştık. Bu amaçla Tarsus'ta 20 mahallemizde 372 üreticimize 640 dekar alan içinde Tarsus Karası'nı yeniden buluşturduk."

3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu incir fidanı desteğinden faydalanan üretici Hayati Kurt ise şöyle konuştu:

"Almış olduğum fidan desteğinden çok memnunum. Belediye'nin çiftçilere sağlamış olduğu çok önemli bir destek. Geçen sene yiyecek kadar verim aldık. Bu sene satacak kadar verim aldık. İlerde daha çok verim alacağıma inanıyorum, daha güzel verim almak için elimden geleni yapıp, çalışıyorum. Bir dikili ağacım olsun istedim. Büyükşehir'in sağlamış olduğu incir desteğinden faydalanıp incir diktiğim için mutluyum. Bu destekler olmasaydı toprağımı ekmeyecektim. Bu şartlarda nasıl ekeyim? Uzmanlar gelsinler bizleri ziyaret etsin, önerilerde bulunup, bizleri bilgilendirsin. Bizler de bu önerileri kullanmaya devam edelim."

Bahçesine incir dikmek isteyen ve eşi Hayati Kurt'u bu doğrultuda yönlendiren Halime Kurt da şunları söyledi:

"Geçen sene de incirlerimizi yiyecek kadar toplamıştık. Bu sene hasat yaptığımız için çok mutluyum. Gün aşırı artık toplamaya başlayacağız. Vahap Başkan'ımıza bize destek ve önder olduğu için çok teşekkür ediyoruz. O önderlik etmeseydi böyle bir şey yapmak bizim aklımıza gelmiyordu."

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı incir yetiştiriciliği projesi ile 2020 yılından bu yana Tarsus'ta 20 mahallede 372 üreticiye ulaşarak, 12 bin 810 adet Tarsus Karası İncir Fidanı Desteği sağlamış olup, 640 dekar alanın değerlendirilmesine de katkı sağladı.