Tarsuslu Üretici Hayati Kurt, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin İncir Fidanı Desteğiyle Verim Almaya Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen 'Tarsus Karası İncir Fidanı Desteği' projesinden faydalanan Tarsuslu üretici Hayati Kurt, 3 yılın sonunda emeklerinin karşılığını almaya başladı. İncir yetiştiriciliğinin Tarsus için önemli bir ekonomik değer olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin çiftçilere ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen ' Tarsus Karası İncir Fidanı Desteği' projesinden, 2020 yılında hibe ile aldığı fidanları bahçesine diken Tarsuslu üretici Hayati Kurt 3 yılın sonunda verdiği emeklerin karşılığını almaya başladı.

Türkiye'de yetişen tarım ürünleri içerisinde incir yetiştiriciliğinin pazar ağında önemli bir ekonomik değeri olduğunu ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi Aysun Seçkin, "Biz bu projeyi ilk kez 2020 yılında hayata geçirdik. İncir, çok yıllık bir meyve. Dikimini yaptığınız ilk sene hemen ürün hasadını yapamıyorsunuz" dedi. İncirin dikimden 3 yıl sonra meyve vermeye başladığını aktaran Seçkin, "Fidanlar, yıllar geçtikçe tam verime ulaşacak ve üreticilerimize ekonomik anlamda ciddi bir gelir sağlayacaktır" dedi.

Dünya'da incirin anavatanı ve gen merkezinin Türkiye olduğunu vurgulayan Seçkin aynı zamanda Tarsus'un elverişli doğasının incir yetiştiriciliğine uygun olduğunu ifade etti. İncir yetiştiriciliği projesinin bu kapsamda oluşturulduğunu anlatan Seçkin, "Değerlendirilmeyen o kadar alanımız var ki bizler bunları değerlendirip, hem çiftçilerin hem de ülkenin ekonomisine katkıda bulunmaya çalıştık" diye konuştu.

Tarsus'a özgü ürünlerden biri olan Tarsus Karası incir çeşidinin ihracatta önemli bir yeri olduğunu belirten Seçkin, "İncir fidanı desteğimizle bu ürünü Tarsus'ta daha da yaygınlaştırmaya çalıştık. Bu amaçla Tarsus'ta 20 mahallemizde 372 üreticimize 640 dekar alan içinde Tarsus Karasını yeniden buluşturduk" dedi.

"Kurt ailesi incir hasadı yapmanın mutluğunu yaşıyor"

Büyükşehir Belediyesi'nin sağlamış olduğu incir fidanı desteğinden faydalanan üretici Hayati Kurt, "Almış olduğum fidan desteğinden çok memnunum. Belediye'nin çiftçilere sağlamış olduğu çok önemli bir destek. Geçen sene yiyecek kadar verim aldık. Bu sene satacak kadar verim aldık. İleride daha çok verim alacağıma inanıyorum, daha güzel verim almak için elimden geleni yapıp, çalışıyorum" dedi.

Geçmiş yıllarda bahçesine ayçiçeği, buğday gibi ürünler ektiğini ancak emeğini karşılayacak gelir elde edemediğini söyleyen Kurt, "Bir dikili ağacım olsun istedim. Belediyenin sağlamış olduğu incir desteğinden faydalanıp incir diktiğim için mutluyum. Bu destekler olmasaydı toprağımı ekmeyecektim. Bu şartlarda nasıl ekeyim?" diye konuştu.

Bahçesine incir dikmek isteyen ve eşi Hayati Kurt'u bu doğrultuda yönlendiren Halime Kurt, "Geçen sene de incirlerimizi yiyecek kadar toplamıştık. Bu sene hasat yaptığımız için çok mutluyum. Gün aşırı artık toplamaya başlayacağız. Vahap başkanımıza bize destek ve önder olduğu için çok teşekkür ediyoruz. O önderlik etmeseydi böyle bir şey yapmak bizim aklımıza gelmiyordu" ifadelerini kullandı. - MERSİN