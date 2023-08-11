Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer İstifa Etti

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer, işlerinin yoğunluğu sebebiyle istifa etti. Seçer'in yerine Mustafa Teke getirildi.

Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Seçer istifa etti, göreve Mustafa Teke getirildi.

Seçer, yazılı açıklamasında, işlerinin yoğunluğu sebebiyle görevinden ayrıldığını kaydetti.

Başkanlığı sürecince kendisine destek olanlara teşekkür eden Seçer, Tarsus Ticaret Borsası'nda meclis üyesi olarak görev yapacağını belirtti.

Seçer'in istifasının ardından Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Teke oldu.