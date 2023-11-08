Tarsus'ta Sahte Zeytinyağı Operasyonu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde zeytinyağı adı altında satışa sunulan ancak içeriğinde kalitesiz yağlar bulunan, menşei belli olmayan 350 litrelik yağ ekipler tarafından ele geçirildi.

Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, ilçekent genelinde halk sağlığı ile oynayanların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Ekipleri tarafından bir işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetim sonucunda 350 litrelik sahte zeytinyağı ele geçirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılan analizler sonucunda, ürünlerin kalitesiz içeriği ve gerçekte zeytinyağı olmaması kesinlik kazandı. Sahte ürünlerin tespiti üzerine yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu yağların asıl içeriğinin pamuk, kanola ve kalitesiz, halk sağlığına zararlı yağlar olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından ilgili işletme hakkında yasal süreç başlatıldı.

Belediye yetkilileri, halk sağlığını korumak adına denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini ve benzer gıda sahteciliğine göz yumulmayacağını belirtti. Aynı zamanda, vatandaşlardan da güvenilir gıda ürünleri tercih etmeleri konusunda duyarlı olmaları istendi. (DHA)