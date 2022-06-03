Tarsus'ta örtü altı üzüm hasadı başladı - Haberler

Tarsus'ta örtü altı üzüm hasadı başladı Mersin'in Tarsus ilçesinde örtü altında üretilen üzümün hasadı başladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde örtü altında üretilen üzümün hasadı başladı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, AA muhabirine, ilçede 70 dönümde örtü altı üzüm üretimi yapılabildiğini belirtti. Bu 70 dönümden 200 ton rekolte beklediklerini aktaran Avcı, "Erkenci üzüm çeşitlerimizin hasadına başlandı." dedi. İlçede 10 dönümde üzüm üreten Ziya Sarı da 21 yıldır sera sisteminde bağcılık yaptığını kaydetti. AA / Selahattin Özbozkurt - Ekonomi Mersin Tarsus Ekonomi Haberler

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