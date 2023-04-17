Tarsus Belediyesi, Arazilerinde Lavanta Bitkisi Üretiyor

Tarsus Belediyesi, belediye arazilerine alternatif tarım ürünleri arasında yer alan tıbbi aromatik bitkilerden lavanta ekiyor.

Türkiye'de üretim alanı sınırlı olan lavanta bitkisi, Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ergenekon Mahallesi'nde ekiliyor.

Tarsus Belediyesi, alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması, bilimsel yöntemlerle çiftçilere destek sağlanması ve tarımın geliştirilmesi için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında 'Lavanta Yetiştiriciliği Projesi'yle yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor. Çok yıllık bir bitki olma özelliği olan lavanta bitkisi ile uzun yıllar verim alınıyor. Belediye bünyesinde çalışan ziraat teknikeri ve tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanları, lavantanın düzenli olarak bakım ve kontrollerini yapıyor.