Haberler

Tarsus OSB, DMO Müşteri Kaydı ve MERSİS Erişimini Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, Devlet Malzeme Ofisi üzerinden mal ve hizmet alımı için müşteri kaydını tamamladı ve MERSİS erişimine kavuştu. Ayrıca, diğer dijital kamu hizmetlerine ulaşabilme çalışmaları devam ediyor.

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden mal ve hizmet alımı için müşteri olarak kaydoldu, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) erişimine de kavuştu.

Tarsus OSB'nin açıklamasına göre, DMO üzerinden ihtiyaçların temin edebilmesine ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında Tarsus OSB gerekli süreçleri tamamlayıp müşteri kaydını yaptırdı.

Bölge ayrıca, ülke genelindeki OSB'lerin dijital kamu sistemlerine erişiminin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERSİS erişimine kavuştu.

Tarsus OSB'nin diğer dijital kamu hizmetlerine ulaşabilmesi için İçişleri Bakanlığı nezdindeki çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Ekonomi
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor

Başkan açıkladı! İkisi de aynı takıma gidiyor
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor

Herkes Rafa Silva derken... Beşiktaş'ta yıldız isimle sürpriz veda
Başkan açıkladı! Emre Mor ve Cenk Tosun aynı takıma gidiyor

Başkan açıkladı! İkisi de aynı takıma gidiyor
Kan donduran cinayette sır perdesi 19 yıl sonra aralandı! Katil, eski öğrencisi çıktı

Kan donduran cinayette sır perdesi 19 yıl sonra aralandı
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var

Risk büyük! Japon deprem uzmanından 2 il için kritik uyarı
Osimhen Fenerbahçe derbisinde kadroda olacak

Taraftarın beklediği haber geldi: Derbide...
%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini

%4 ihtimal verdiler! Galatasaray için bomba Şampiyonlar Ligi tahmini
Putin, Kırgızistan'da kopuz çalmayı denedi

Şaşkınlıkla izlediler! Putin'den bu performansı kimse beklemiyordu
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Arda Turan'dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim

Arda'dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim
Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı

Hande Erçel, korumasının yaptıklarını görünce dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.