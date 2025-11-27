Tarsus OSB, DMO Müşteri Kaydı ve MERSİS Erişimini Tamamladı

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden mal ve hizmet alımı için müşteri olarak kaydoldu, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) erişimine de kavuştu.

Tarsus OSB'nin açıklamasına göre, DMO üzerinden ihtiyaçların temin edebilmesine ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında Tarsus OSB gerekli süreçleri tamamlayıp müşteri kaydını yaptırdı.

Bölge ayrıca, ülke genelindeki OSB'lerin dijital kamu sistemlerine erişiminin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERSİS erişimine kavuştu.

Tarsus OSB'nin diğer dijital kamu hizmetlerine ulaşabilmesi için İçişleri Bakanlığı nezdindeki çalışmalar sürüyor.