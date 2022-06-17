Tarsus Belediyesi Alacağı 100 Geçici İşçinin Kurasını Canlı Yayınladı Tarsus Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 100 geçici işçinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekildi. Kura çekimi, Belediye'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanırken, kurada ismi çıkan 380 asil aday, 21 Haziran 2022 tarihinde yapılacak mülakata girmeye hak kazandı. Tarsus Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 100 geçici işçinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekildi. Kura çekimi, Belediye'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanırken, kurada ismi çıkan 380 asil aday, 21 Haziran 2022 tarihinde yapılacak mülakata girmeye hak kazandı. Belediye'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekimi, noter huzurunda yapıldı. Kuraya başvurusu kabul edilen 1163 aday kura çekimlerini salondan izledi. Beden işçisi, fayans seramik ve karo döşemecisi inşaat boyacısı, kepçe operatörü, kamyon şoförü, elektrik ark kaynakçısı, betonarme demircisi, duvarcı, sıvacı, beton ve betonarme kalıpçısı, tornacı ve oto fren bakım onarımcısı meslek alanlarında başvurusu kabul edilen toplam 1163 kişi arasında toplamda 380 aday kura sonucu mülakata girmeye hak kazandı. 380 aday, 21 Haziran 2022 Salı günü Tarsus Belediyesi'nde mülakata alınacak. Mülakat sonucunda başarılı 100 aday belediye bünyesinde işe girmeye hak kazanacak. ANKA / Ekonomi Yerel Ekonomi Haberler

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