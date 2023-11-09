Tarsus Belediyesi Üreticilere Destek Sağlıyor

Tarsus Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere destek sağlamaya devam ediyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın katılımıyla 8 köyden 100 üreticiye, 2 buçuk ton süt otu yem tohumu ücretsiz olarak dağıtıldı. Başkan Bozdoğan, "Verdiklerinin karşılığını alamamış köylerim benim için önemli. Atatürk, güzel söylemiş; köylü milletin efendisidir. Belediyemizdeki para fakirin, köylünün, garibanın parası. Her zaman sahip çıkın, hesap sorun" dedi.

Tarsus Belediyesi, tarımda çeşitliliği ve verimliliği artırma çalışmalarının yanı sıra üretimi teşvik ve üreticiyi güçlendirme uygulamalarını da hayata geçirerek çalışmalarına hızla devam ediyor. Karakütük Mahallesi'nde toplamda 8 köyden, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticiliği yapan vatandaşlara 2 buçuk ton süt otu tohumunun ücretsiz olarak dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde üretilen toplamda 2 bin fidan ve 4 bin marul fidesi de ücretsiz ulaştırıldı.

"BAŞKANIM ÇİFTÇİNİN, ÜRETİCİNİN VE GARİBANIN YANINDA"

Karakütük Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik, " Belediye Başkanım Haluk Bozdoğan'a özel olarak teşekkür ediyorum. Ben onu Karakütüklü görüyorum. Başkanım çiftçinin, üreticinin, garibanın yanında. Herkesin yanında, hatta hastalarında yanında. Her zaman bizi ziyarete geliyor. Milletin yanında, ayaklarına gidiyor, dertlerini dinliyor" dedi.

"TARSUS'UN ÖNÜNÜ KİMSE DURDURAMAZ"

Tarsus'un çok gelişeceğini vurgulayan Başkan Bozdoğan,şöyle devam etti:

"Verdiklerinin karşılığını alamamış köylerim benim için önemli. Atatürk, güzel söylemiş köylü milletin efendisidir. Belediyemizdeki para fakirin, köylünün, garibanın parası. Her zaman sahip çıkın, hesap sorun. Devlet İller Bankası'ndan para gönderiyor. Belediye başkanına diyor ki, buna halkıma dağıt. Personelin parasını ver ama halkına öyle hizmetler yap ki eşit olarak dağıtılsın diyor. O paralar sizin paranız. Birilerine peşkeş çekilsin, müteahhitler para kazansın diye verilmiyor. O yüzden paranıza sahip çıkın. Artık öyle bir belediye var ki tamamen köylülerine çalışıyor. Mecliste aynen şu konuşmayı yaptım, Tarsus'un nüfusu 3 yıl içinde 1 milyona çıkacak dedim. Çünkü havalimanı bitti, 9 milyon insan transferi olacak. Öbür tarafta yat limanı çok önemli, 350 milyon dolarlık bir bütçeyle yapılacak. Organize Sanayi Bölgeleri ile beraber Tarsus'un önünü kimse durduramaz. Tarsus mutlaka il olacak."

"HALK SİYASETİN ÇOK ÜZERİNDE"

Köylüler için bütçe ayırdığını belirterek konuşmalarına devam eden Başkan Bozdoğan, "46 milyon TL'lik bütçeyi köylülerimiz için ayırdık. Çünkü benim çiftçim perişan durumda, hayvan üreticilerim perişan durumda. Elbette ki bunların elinden tutacak bir belediye gerekiyor. Halkı için ne kadar verirse o kadar başarılı olur. Benim tek amacım var, kentten köye olan göçü artırmak zorundayım. Yıllarca tam tersi olmuş, köyden kente doğru göç olmuş. Doktorluk zamanımda çalışırken bunları çok iyi biliyorum. Bizim nüfuslarımız köylerde çok fazlaydı. Artık sizler köyünüzü terk etmeyin. Köyünüze sahip çıkın. Bunlar sizler için gerçekten çok önemli. Halk siyasetin çok üzerinde. Sizleri gördüğüme çok mutlu oldum. Allah hepinizden razı olsun. Hayır, duanızı hiçbir zaman eksik etmeyin. Sizleri çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.