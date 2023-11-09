Tarsus Belediyesi, Kırsal Kesimde Tarım Arazilerine Erişimi Kolaylaştırıyor

Tarsus Belediyesi, Yenice Mahallesi'nde çiftçilerin tarım arazilerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni yollar açıyor ve çiftçilere destek oluyor. Çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtiliyor.

Tarsus Belediyesi, kırsal kesimde uzun yıllardır mağduriyet yaşayan halkın sorunlarını çözmeye devam ediyor. Ekipler, Yenice Mahallesi'nde çiftçilerin tarım arazilerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni yollar açıyor ve traktörlerin bile geçemediği yolları açarak çiftçilere destek oluyor.

Tarsus Belediyesi, Muhtarlık Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte kırsal mahallelerde etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor. Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde arazilerin yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar kapsamında uzun yıllardır bakımı yapılmayan arazi yolları yeniden düzenlenerek, traktörlerin dahi giremediği yollar açılıyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın tarıma verdiği önem üzerine çiftçilerin rahat bir şekilde hasatlarını yapabilmesi, ürünlerini yetiştirebilmesi ve piyasaya rahatlıkla sunabilmesi için mahallelerde arazi yol yapım çalışması gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin ulaşım kolaylığını kesintisiz sürdürülebilmesi için çalışmalar titizlikle yürütüldü.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar arazi yol açma gibi yol çalışma işlemleri gerçekleştirildi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kırsal mahallelerdeki çalışmaların şehir genelindeki kalkınmaya büyük katkı sağladığını belirterek, vatandaşların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmaları için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

"BAŞKANIM BİZİ BU KONUDA YALNIZ BIRAKMADI "

Yapılan hizmetten memnuniyetini dile getiren Yenice Mahalle Muhtarı Ali Sırdaş, "Çiftçilerimizin yoğun talepleri üzerine, bahçe ve tarla yollarımızın yıllardır yan yana halinde olan yollarını, Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Doktor Haluk Bozdoğan'a ilettik. Sağ olsun, o da bizi bu konuda yalnız bırakmadı. Şu an çalışma içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi, buradaki vatandaşlarımız da çiftçiler de oldukça memnunlar. Bu sebeple, öncelikle Haluk Bozdoğan belediye başkanımıza ve tüm emeği geçen çalışanlarımıza teşekkür sunuyorum" dedi.

"40 YAŞINDAYIM, 7 YAŞIMDAN BERİ BU YOLLAR AÇILMIYOR"

7 yaşından beri bu yolların açılmadığını belirten Çiftçi, "40 yaşındayım, 7 yaşından belli bu tarlaya gelir giderim. Çamurdan iş göremiyorduk. Sağ olsun Haluk Başkanımız imdadımıza koştu. Emeklerine sağlık teşekkür ederiz. Yolları açık olsun" diye konuştu.