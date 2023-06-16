Tarsus Belediyesi, Güneş Enerjisi Santralleriyle Yıllık 14 Milyon TL Gelir Elde Ediyor

Tarsus'ta, tarıma elverişli olmayan eğimli alanlarda güneşten yararlanarak yenilenebilir enerji üretmek için çalışmalar sürüyor. Kentin birçok noktasında bulunan 6 adet güneş enerjisi santrali (GES) ile Tarsus Belediyesi'nin bütçesine yıllık 14 milyon TL gelir sağlanıyor.

Tarsus'ta, tarıma elverişli olmayan eğimli alanlarda güneşten yararlanarak yenilenebilir enerji üretmek için çalışmalar sürüyor. Kentin birçok noktasında bulunan 6 adet güneş enerjisi santrali (GES) ile Tarsus Belediyesi'nin bütçesine yıllık 14 milyon TL gelir sağlanıyor.

Tarsus Belediyesi, enerji bağımlılığından kurtulmak ve tasarruf sağlamak için kentin çeşitli yerlerinde bulunan 6 GES ile belediye bütçesine katkı vermeye devam ediyor. Temiz enerjiyle elektrik üreten Tarsus Belediyesi, yıllık 14 milyon kar elde ediyor. GES ile yaklaşık 3 milyon 500 bin ağaçlık orman kadar karbon emisyonunun azaltılması sağlanıyor.

Akdeniz Bölgesi'nde bulunan 387 GES arasında en fazla verimli elektrik üretimi yapan 9. sırada bulunan belediye, enerji üretimini artırmak ve verimli enerji sağlamak için santrallerin cam bölmelerinde temizlik işlemi yapıyor. Temizlik işlemi ile verimli enerji miktarını yüzde 10 artıran belediye, kurumun elektrik ihtiyacının tamamını karşılıyor.

Tarsus Belediyesi'ne ait güneş enerjisi santralleri, Turkuaz Pazar Yeri, Canlı Hayvan Pazarı, Bağlar Pazar Yeri, Kırklarsırtı Pazar Yeri, Yenimahalle Pazar Yeri ve Belediye Tesisleri'nde bulunuyor.