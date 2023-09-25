TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, tarım sigortalarının önemini vurguladı

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Sigorta Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, tarımsal risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi için en önemli risk yönetim mekanizmasının sigorta olduğunu belirtti.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Sigorta Haftası nedeniyle yayımladığı mesajında, "Günümüzde tarımsal risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi için en çağdaş ve en önemli risk yönetim mekanizması sigortadır." dedi.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından bu yıl 12'ncisi "Deprem ve Doğal Afetlere Hazırlıkta Sigorta Sektörünün Önemi" temasıyla, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan Sigorta Haftası vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Engürülü, bugün insanların gıdaya ulaşmasının artık küresel düzeyde en önemli gündem maddelerinden birisi haline geldiğini belirterek, "Bu nedenle, stratejik bir alan olarak değerlendirdiğimiz tarımsal üretimdeki riskleri yönetmek ve sürdürülebilirliği mutlak surette sağlamak gerekiyor. Çünkü tarım açık alanda gerçekleştirilen ve risklerden etkilenmeye gayet açık bir faaliyet. Tek bir olay bile aynı anda binlerce hatta on binlerce çiftçimizi etkileyebiliyor. Tüm emekler bir anda zayi olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bugün tarımsal risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi için en çağdaş ve en önemli risk yönetim mekanizmasının sigorta olduğunun altını çizen Engürülü, "TARSİM olarak, Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı'nda çiftçilerimizin yanında yer almaya, tarım sigortalarını çiftçilerimiz nezdinde daha fazla yaygınlaştırmak için çok çalışmaya, gidilmeyene gitmeye, ulaşılmayana ulaşmaya ve değişen iklim koşullarında tarımın sigortasız olmayacağını hiç durmadan anlatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, ülkemizde sigorta bilincinin yaygınlaştırılmasına değerli katkılar sunan Sigorta Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, bir kez daha tarım sigortasız olmaz diyorum." açıklamasında bulundu.