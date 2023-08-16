TARSİM Yönetim Kurulu Üyeleri Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ Yönetim Kurulu Başkanını Ziyaret Etti

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ı ziyaret etti. Ziyarette, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin yapısı, işleyişi ve uygulamaları ile geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ziyarette ayrıca iş süreçlerine ilişkin karşılıklı fikir alışverişi de gerçekleştirildi. Bekir Engürülü, Taha Çakmak'a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.