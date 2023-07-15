TARSİM Yöneticileri Sel ve Heyelan Sonrası Üreticileri Ziyaret Etti

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yöneticileri, Ordu ve Giresun'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelan olaylarının etkilerini yerinde incelemek üzere bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, hasar tespit çalışmalarına katıldı ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yöneticileri, geçen günlerde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve fırtına olaylarının etkilerini yerinde incelemek üzere Ordu ve Giresun'u ziyaret etti.

TARSİM açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, geçen günlerde meydana gelen sel-su baskını, heyelan ve fırtına olaylarının etkilerini yerinde incelemek üzere, dün Giresun ve Ordu'daki üreticilerle bir araya geldi.

Heyet, eksperler tarafından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Giresun Bölge Müdürlüğü yetkililerinden sahada sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.